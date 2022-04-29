Норвегия запретила въезд грузовиков из России

29 апр. 14:16

Норвегия закрывает единственный пункт пропуска на российско-норвежской границе Стурскуг для проезда грузовиков из РФ в рамках пятого пакета санкций.

"Мы вводим пятый пакет санкций, предусмотренный ЕС, в Норвегии. Это означает, что мы закрываем пункт пропуска Стурскуг для грузового транспорта немедленно, будет введен запрет на ввоз ряда химических веществ. Исключение будет сделано для Шпицбергена, где действует особый договор", - сообщила глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт, ее слова приводит телерадиокомпания NRK.

Также Норвегия введет запрет для захода российских судов в норвежские порты, за исключением рыболовных. "Это означает, что два из трех российских судов смогут заходить в порты как и прежде", - уточняет телекомпания.

Запрет начнет действовать 7 мая, рассказал министр рыбной промышленности Норвегии Бьорнар Скьэран.