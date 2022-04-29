Инфляция в Европе по итогам апреля составила 7,5% годовых

29 апр. 14:05

Годовая инфляция в 19 странах еврозоны ускорилась в апреле до 7,5% с 7,4% месяцем ранее, следует из данных Евростата.

Этот показатель стал рекордным за всю историю наблюдений. В прошлом апреле инфляция в Европе была на уровне 1,6% годовых.

Базовая годовая инфляция в еврозоне ускорилась до 3,5% с 2,9% месяцем ранее.

В России, согласно оценке Центробанка, годовая инфляция на 22 апреля составила 17,6%, ускорившись с 16,7% в марте. В базовом сценарии регулятор ожидает, что в предстоящие месяцы годовая инфляция в России продолжит возрастать.