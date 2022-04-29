Банк России ожидает инфляцию по итогам 2022 года на уровне 18-23%

29 апр. 14:02

Инфляция в России по итогам 2022 года составит 18-23%. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Центробанка РФ.

"С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 18-23% в 2022 году", - сказано в заявлении регулятора.

В Банке России ожидают, что в предстоящие месяцы годовая инфляция продолжит возрастать в силу эффекта базы.



"Проводимая Банком России денежно-кредитная политика будет учитывать необходимость структурной перестройки экономики и обеспечит возвращение инфляции к цели на среднесрочном горизонте. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5-7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.