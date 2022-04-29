Кремль не приглашал иностранных лидеров на День Победы в Москве

29 апр. 13:51

Российская сторона не приглашала иностранных лидеров на празднование Дня Победы в Москве, об этом в пятницу сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"На День Победы мы никого не приглашали из зарубежных лидеров. Дело в том, что это не юбилейная дата. Это наш праздник, это святой праздник для всей России, для всех россиян. Но зарубежных лидеров мы не приглашали", - заявил представитель Кремля.

Песков уточнил, что визита президента Беларуси Александра Лукашенко на 9 мая также не планируется.