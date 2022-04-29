Центробанк снизил ключевую ставку до 14%

Совет директоров Центробанка России на очередном заседании в пятницу принял решение снизить ключевую ставку с 17% до 14% годовых. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте регулятора.

"Риски для ценовой и финансовой стабильности перестали нарастать, что создало условия для снижения ключевой ставки", - сказано в заявлении.

При этом в Банке России отметили, что видят пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки в 2022 году.

Напомним, в конце февраля 2022 года Центробанк России повышал ставку до рекордных 20%. В начале апреля ее снизили на 3%.

В беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" профессор кафедры фондового рынка и рынка инвестиций НИУ ВШЭ Александр Абрамов в первую очередь отметил, что Банк России принял решение понизить ключевую ставку, так как решил сделать кредиты для граждан и бизнеса более доступными.

"В Центробанке считают нынешнюю ситуацию относительно стабильной. Они видят, что ажиотажная волна, когда люди старались забрать деньги с депозитов, уже прошла, поэтому ставку по депозитам можно немного уменьшить. Насколько это связано с инфляцией, сейчас трудно сказать, потому что статистика по инфляции очень противоречивая", - поведал эксперт.



Он также предположил, что в будущем Центробанк продолжит снижать ключевую ставку. "Это возможно, потому что ставка в 14% хоть и низкая, но брать кредиты под такую ставку под силу далеко не каждому. Поэтому теоретически, конечно, ЦБ РФ должен снижать ставку. Но все будет зависеть от реального поведения инфляции, от того, насколько такое смещение денежно-кредитной политики будет влиять на нее", - пояснил Александр Абрамов.



Профессор кафедры фондового рынка и рынка инвестиций НИУ ВШЭ также оценил влияние санкций на российскую финансовую систему. "Благодаря Центральному Банку и Минфину в России сейчас довольно стабильная финансовая ситуация с точки зрения курса рубля, стабильности финансового рынка, ставок. В тактическом плане в целом все нормально, а вот в более долгосрочном проблем очень много. И их не надо недооценивать. Это невозможность полной конвертации валюты, невозможность в полной мере купить валюту для поездок за рубеж, ограничения на переводы заграницу и оплату подписок и товаров, санкции в отношении банков, доступность иностранных активов клиентов банков", - поведал эксперт.



Он подчеркнул, что в краткосрочном плане все это довольно умело регулируется, но в долгосрочной перспективе будет тормозить развитие финансовой системы России.