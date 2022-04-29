Противники Пашиняна устроили автопробег в Ереване

Оппозиционеры устроили в центре Еревана автопробег против политики премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Десятки машин проезжают через площадь Республики, где находится здание правительства Армении. Участники акции скандируют антиправительственные лозунги и требуют отставки премьера, передает РИА Новости.
Ранее вице-спикер парламента Армении от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян анонсировал с 25 апреля беспрерывные акции протеста по всей стране. Оппозиционеры считают, что политика премьер-министра Никола Пашиняна грозит Армении потерей государственности.