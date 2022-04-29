Курорты Краснодарского края показывают высокую противоэпидемическую готовность к турсезону

29 апр. 13:24

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила противоэпидемическую готовность кубанских курортов к туристическому сезону как высокую.

"Хочу сказать, что результатами сегодняшнего состояния, сегодняшнего совещания я удовлетворена. Противоэпидемическая готовность высокая, и меры, которые сегодня разработаны, предложены, и которые мы сегодня уточняли, организованы уже и будут продолжены до окончания сезона", - сообщила она в пятницу по итогам совещания в Сочи, посвященного курортному сезону в Краснодарском крае.

Попова выразила уверенность, в том, что все принимаемые сегодня меры позволят обеспечить "полноценный, качественный отдых россиян и не только на территории российского побережья, Черноморского".