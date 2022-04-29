Минфин ожидает дефицит бюджета России в 2022 году около 1% ВВП

29 апр. 13:21

Министр финансов России Антон Силуанов считает, что федеральный бюджет РФ по итогам 2022 года будет исполнен с дефицитом около 1% ВВП.

Он подчеркнул, что в этом году были приняты достаточно затратные решения по отсрочке страховых взносов по целому ряду отраслей и направлений. Это около 1,6 трлн рублей. На эту сумму придется увеличить использование средств Фонда национального благосостояния (ФНС).

"Посмотрим также, как будет развиваться ситуация с доходной частью бюджета и новыми обязательствами, которые у нас сейчас принимаются. Я думаю, что в этом году будет дефицит бюджета порядка 1% ВВП", - цитирует Силуанова РИА Новости.