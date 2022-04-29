Житель Ставрополя убил гостя соседа бамбуком

29 апр. 13:19

В отношении 34-летнего жителя Ставрополя возбуждено уголовное дело, его обвиняют в убийстве бамбуковой палкой, сообщает пресс-служба СУ СКР по краю.

По версии следствия, 17 апреля между подозреваемым и гостем его соседа разгорелся конфликт. Мужчина нанес несколько ударов потерпевшему по голове и телу бамбуковой палкой. В результате 42-летний мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и скончался в больнице.

Отмечается, что уголовное дело заведено по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего". Обвиняемому грозит до 15 лет заключения.