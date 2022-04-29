В Дагестане вспыхнул очаг бешенства животных

29 апр. 13:09

Глава Дагестана Сергей Меликов ввел карантин в поселке Мамедкала Дербентского района республики после выявления очага бешенства животных, указ был подписан 28 апреля.

В документе указывается, что ограничения установлены до 22 июня текущего года на территории парка рядом с административным зданием АО "Имени Наримана Алиева".

Отмечается, что на период карантина запрещено лечение больных восприимчивых животных, посещение территории посторонними, ввоз и вывоз не вакцинированных против бешенства животных.