Силуанов заверил, что бюджет России выдержит снижение потребления газа в Европе

29 апр. 13:04

Снижение потребления российского газа в ЕС не приведет к разбалансировке бюджета РФ, сообщил министр финансов Антон Силуанов, пишет РИА Новости.

"Мы балансируем бюджет с учетом изменения ситуации. Выдержит, конечно", – сказал глава Минфина, отвечая на вопрос о способности российского бюджета выдержать снижение поставок газа в Европу.

Силуанов уверен, в ближайшее время Европа точно не сможет отказаться от российского газа, поставки будут сохранены. "Тем не менее, когда мы планируем бюджет на будущие периоды, естественно, мы учитываем снижение потребления европейскими партнерами, с одной стороны, а с другой стороны - мы также рассчитываем на увеличение объемов поставок по другим направлениям", - рассказал министр.

Глава Минфина добавил, что Россия сейчас в первую очередь стараемся диверсифицировать поставки газа и на восточное направление.