Названо условие для увеличения количества рейсов между Россией и Турцией

29 апр. 12:53

Минтранс РФ назвал условие для увеличения прямых рейсов авиаперевозчика Turkish Airlines между Россией и Турцией.

Так, компании разрешат чаще летать в Россию после того, как Анкара одобрит дополнительные полеты отечественных перевозчиков. Как заявили в ведомстве, сейчас турецким авиакомпаниям разрешено выполнять 290 рейсов в Россию в неделю. "Российским же перевозчикам выданы разрешения только на 122 рейса в неделю", - уточнили в министерстве.

Отмечается, что Россия рассмотрит возможность увеличения полетной программы, как только Анкара одобрит в полном объеме заявки на выполнение рейсов российских авиакомпаний в Турцию.