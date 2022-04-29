Самолеты Corendon Airlines связали Шереметьево и Анталью

29 апр. 12:44

Турецкая авиакомпания Corendon Airlines приступила к выполнению рейсов между Антальей и Шереметьево.

"Авиакомпания Corendon Airlines 29 апреля 2022 года начала выполнять рейсы по маршруту Анталья - Москва - Анталья в международный аэропорт Шереметьево", - сообщила пресс-служба российской авиагавани.

Совершать рейсы планируется четыре раза в неделю: по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям. Обслуживать маршрут будет лайнер Boeing 737-800.

Открытие регулярных рейсов Corendon Airlines поможет удовлетворить спрос на популярном направлении Москва - Анталья, отметили в Шереметьево.