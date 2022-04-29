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Врач предупредил об опасностях дыма от костра

Врач предупредил об опасностях дыма от костра

Дышать дымом от костра опасно для здоровья, предупредил Сергей Хомяков, доктор медицинских наук, главный врач "Инвитро-Москва".

По его словам, опасность возрастает прямо пропорционально частоте вдыхания продуктов горения. "Количество канцерогенов в дыме костра больше, чем в сигарете. Конечно, однократное воздействие дыма костра не приведет к непоправимым последствиям. Чтобы не дышать продуктами горения, следует стоять с наветренной стороны костра", - сказал он, приводит слова собеседника "Газета.ru".

Также он отметил, что в процессе приготовления шашлыка самый важный фактор – это правильная прожарка мяса: его не следует зажаривать слишком сильно, так как в корочке образуются токсичные углеводы.

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