Врач предупредил об опасностях дыма от костра

29 апр. 12:40

Дышать дымом от костра опасно для здоровья, предупредил Сергей Хомяков, доктор медицинских наук, главный врач "Инвитро-Москва".

По его словам, опасность возрастает прямо пропорционально частоте вдыхания продуктов горения. "Количество канцерогенов в дыме костра больше, чем в сигарете. Конечно, однократное воздействие дыма костра не приведет к непоправимым последствиям. Чтобы не дышать продуктами горения, следует стоять с наветренной стороны костра", - сказал он, приводит слова собеседника "Газета.ru".

Также он отметил, что в процессе приготовления шашлыка самый важный фактор – это правильная прожарка мяса: его не следует зажаривать слишком сильно, так как в корочке образуются токсичные углеводы.