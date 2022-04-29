РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Ведущая датская энергетическая компания отказалась платить за российский газ в рублях

Ведущая датская энергетическая компания отказалась платить за российский газ в рублях

Ведущая датская энергетическая компания Orsted не намерена не оплачивать поставки российского газа в рублях. Об этом сообщил ее генеральный директор Мадс Ниппер.

"Orsted отвергает требование компании "Газпром экспорт" об оплате поставок газа в рублях", - говорится в заявлении.

Ниппер подчеркнул, что Orsted  не будет заключать новые долгосрочные контракты с российским контрагентом, а также продлевать уже действующие, передает ТАСС.

Напомним, в конце марта президент России Владимир Путин поручил перевести в рубли оплату поставок российского газа в страны Европы, которые Кремль считает "недружественными".

1095 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version