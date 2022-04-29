Ведущая датская энергетическая компания отказалась платить за российский газ в рублях

29 апр. 12:34

Ведущая датская энергетическая компания Orsted не намерена не оплачивать поставки российского газа в рублях. Об этом сообщил ее генеральный директор Мадс Ниппер.

"Orsted отвергает требование компании "Газпром экспорт" об оплате поставок газа в рублях", - говорится в заявлении.

Ниппер подчеркнул, что Orsted не будет заключать новые долгосрочные контракты с российским контрагентом, а также продлевать уже действующие, передает ТАСС.

Напомним, в конце марта президент России Владимир Путин поручил перевести в рубли оплату поставок российского газа в страны Европы, которые Кремль считает "недружественными".