В Москве стартовал сезон фонтанов

29 апр. 12:26

В пятницу в Москве начали работать фонтаны, церемонии открытия сезона фонтанов состоялась на Северном речном вокзале, пишет Агентство городских новостей «Москва».

Заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил на мероприятии, что традиционный праздник существует в столице порядка 20 лет. Ежегодно в конце апреля завершается благоустройство и организуются работы по запуску фонтанов.

"Эту традицию нельзя нарушать. Тем более, мы сегодня находимся в великолепном комплексе, который два года назад был благоустроен силами и строителей, и транспортников, когда воссоздали исторический объект - Северный речной вокзал", - заявил Бирюков.

Он рассказал, что всего в Москве более 600 фонтанов, из них около 100 крупных.