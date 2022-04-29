Ильхам Алиев: армяне Карабаха – граждане Азербайджана

29 апр. 12:20

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на международной конференции "Южный Кавказ - развитие и сотрудничество" заявил, что армяне, проживающие в Карабахском регионе, являются гражданами Азербайджана и будут защищены.

Он отметил, что от проживающих в Карабахе армян поступают положительные сообщения и уже начались первые контакты. "Это является еще одним проявлением нашего намерения. Они могут принимать участие в экономическом развитии в едином Азербайджане, чувствовать себя в большей безопасности и спокойно", - сказал президент.

Однако для этого, по словам главы государства, они, в первую очередь, должны положить конец сепаратистским настроениям понять свое географическое положение и желать интеграции в азербайджанское общество.

"Они должны посмотреть на карты, географию и понять, что сотни тысяч азербайджанцев в самом ближайшем будущем вернутся в Кельбаджар, Лачин, Шушу, Агдам, и им придется жить в такой среде, в соседстве. Они должны положить конец вражде, изолировать сепаратистов. И они увидят пользу от этого", - подчеркнул Ильхам Алиев.