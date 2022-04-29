Сервис Fesco Turkey Black Sea связал порты Новороссийска и Стамбула

29 апр. 12:15

Транспортная группа Fesco организовала регулярные морские контейнерные перевозки между Новороссийском и Стамбулом, сообщили в пресс-службе компании.

"Транспортная группа Fesco (FESCO) запустила регулярный морской контейнерный сервис Fesco Turkey Black Sea (FTBS), который связал порты Новороссийска и Стамбула. <...> Согласно расписанию линии, ближайшее отправление судна из Новороссийска запланировано на 30 апреля", - поделились в компании.

Время доставки грузов по маршруту Стамбул - Новороссийск - Стамбул составит один - два дня, отправки будут осуществляться раз в неделю.

"Новый сервис ориентирован на доставку товаров народного потребления из Турции в Россию и промышленных грузов российского производства в обратном направлении", - уточнили в пресс-службе Fesco.

Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России. Флот компании включает 21 транспортное судно, она осуществляет перевозки преимущественно на собственных морских линиях.