4 мая объявлен нерабочим днем в связи с празднованием Ураза-байрам в Дагестане

29 апр. 12:09

В соответствии с поручением главы Дагестана Сергея Меликова в республике 4 мая объявлено нерабочим днем в связи с празднованием Ураза-байрама по поручению

"В соответствии с пунктом 7 статьи 4 Федерального закона от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» и по обращению Централизованной исламской религиозной организации "Муфтият Республики Дагестан" Правительство Республики Дагестан постановляет: объявить 4 мая 2022 года нерабочим праздничным днем", — говорится в постановлении, которое подписал председатель правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Уточняется, что, кроме того, в связи с празднованием "майских праздников" в Дагестане, как и по всей стране, выходные объявлены с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.