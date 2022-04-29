Какова философия нынешнего протеста армянских националистов

На прошлой неделе в Ереване началась сидячая демонстрация сторонников националистической оппозиции. В понедельник колонна протестующих, собравшись на окраине армянской столицы, выдвинулась к центру города. Вторая колонна вышла из села Тигранашен Араратской области и также направилась в Ереван. Оппозиция пытается собрать критическую массу населения в ходе намеченного на 1 мая масштабного митинга с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, обвиняемого в проведении "протурецкой политики".

Сидячая демонстрация, колонны протестующих, движущиеся по направлению к Еревану – всё это Армения наблюдала весной 2018 года. Теперь методы Пашиняна используются его оппонентами, которым явно не хватает своего героя с перебинтованной рукой. Многочисленные эмоциональные выступления в стенах Национального собрания не возымели нужного эффекта, громких разоблачений предательства Пашиняна в ходе 44-дневной войны не последовало. Националистическая оппозиция несколько переоценивает идеи реваншизма, которые возникают в момент осознания национальной катастрофы. Риторика нынешней весны, которая ориентирована лишь на удовлетворение стремлений оппозиции, игнорирует условия мира, ошибочно полагая, что сценарий второго военного разгрома невозможен, а механизмы коллективной безопасности всецело будут поддерживать сепаратную линию армянских националистов.

Оппозиция стремится придать своему движению характер народного волеизъявления, думая, что освобождает Армению от "навязанного" мира, который якобы непременно погубит республику.

Примечательно то, что риторика националистов не отражает мнения всей армянской общественности, а опирается исключительно на слова и подписи активного электората блоков "Армения" и "Честь имею". Говорить о том, что народ требует отставки Пашиняна не приходится. Все с чем вышли националисты на улицы Еревана в этом году представляет собой набор громких лозунгов, в которых перечисляются проблемы мира, события на участках армяно-азербайджанской границы, ответственность за которые якобы несет исключительно Пашинян, таинственным образом вступивший в сговор с лидерами Турции и Азербайджана.

Оппозиция исходит из того, что воля народа должна быть подчинена, либо ориентирована на продолжение противостояния между армянской и азербайджанской общинами. Это подтверждает исключительно идеологизированный характер нынешнего протеста – выступления не касаются отмены той или иной реформы, авторитаризма власти или защиты политических заключенных. Националисты требуют отставки Пашиняна за то, что он выступил одним из гарантов послевоенного мира, условия которого реваншисты игнорируют. Оппозиционеры полагают, что им достаточно просто заявить о себе как об альтернативе Пашиняну, назвав его предателем, не раскрывая и не предлагая своего варианта послевоенных мирных инициатив. Можно предположить, что отсутствие альтернативной программы по достижению мира в регионе со стороны националистов подразумевает готовность работать со всеми инициативами российской дипломатии, которая открыто поддерживается членами блоков "Армения" и "Честь имею", особенно в период проведения специальной военной операции на Украине.

В чем же тогда смысл акций оппозиции? Видимо, он сводится к тому, что ошибки Пашиняна считаются его персональными просчетами и не распространяются на все политическое пространство республики. Негативные элементы имиджа премьера могут быть использованы против него исключительно ради окончательного закрепления националистов в пространстве армянской политики. Пашинян, по мнению оппозиционеров, существует вне армянской действительности, паразитируя на теле республики, которая якобы забыла коррупцию, многолетнюю политическую близорукость и подмену национальных интересов лидерами карабахского клана, подчинивших риторику целой страны служению идеи сепаратизма.