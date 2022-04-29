В России зарегистрирован новый препарат для лечения коронавируса

29 апр. 11:57

Минздрав РФ зарегистрировал препарат от коронавируса "Авифавир форте" от компании "Кромис" (совместное предприятие Российского фонда прямых инвестиций и ГК "Химрар").

Согласно данным государственного реестра лекарственных средств, лекарство создано на основе фавипиравира, выпускается в таблетках по 400 мг. Препарат "Авифавир форте" был зарегистрирован в России 27 апреля.

Фавипиравир включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Компания "Кромис" входит в кластер биомедицинских технологий фонда "Сколково".