Водитель "Лады" сбил пешехода и сбежал на Ставрополье

29 апр. 11:51

Один человек пострадал в результате аварии в селе Новомихайловском Ставропольского края.

Правоохранители установили, что водитель "Лады Приоры" сбил пешехода, который шел по проезжей части дороги, нарушая правила. Водитель не оказал помощь пострадавшему и скрылся с места ДТП. Пострадавший был госпитализирован с травмой головы.

Спустя несколько часов водителя нашли, им оказался 20-летний житель села Красногвардейского.

Прав на управление транспортным средством у него не было. "Водитель выглядел нетрезвым, но, по его словам, выпил он уже после аварии", - сообщили в краевом УГИБДД.

Уточняется, что в его отношении составлено пять административных материалов, в том числе за употребление алкоголя после ДТП. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.