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Ильхам Алиев: союз с Россией полностью в интересах Азербайджана

Ильхам Алиев: союз с Россией полностью в интересах Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что подписанная в феврале 2022 года Московская декларация о союзническом взаимодействии между Азербайджаном и Россией полностью соответствует интересам Баку.

Глава республики подчеркнул, что Азербайджан сотрудничает с Россией не только по экономическим, энергетическим, транспортным, культурным и гуманитарным вопросам, но и в военной сфере.

"Мы закупаем у России многочисленное военное оборудование – конечно, по рыночным ценам – в отличие от Армении, которое получила это вооружение бесплатно. Формально они взяли его в кредит, но этот кредит так и не был уплачен", - отметил Ильхам Алиев.

Помимо этого, президент сообщил, что Азербайджан не собирается конкурировать с Россией на европейском газовом рынке.

"У нас и в мыслях никогда не было конкурировать с Россией на газовом рынке Европы, так как объемы поставок несопоставимы", - добавил глава государства.

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