Россия приостановила вылов рыбы в Азовском море из-за риска провокаций

29 апр. 11:42

Предприятия рыбохозяйственного комплекса в Азовском море в настоящее время вынуждены ограничивать вылов или находиться из-за "возможных угроз и провокаций" в акватории, их поддержат, выделил из бюджета в этом году 50 млн рублей, пишет ТАСС.

"В ожидании возможных угроз и провокаций в акватории Азовского моря рыбохозяйственные организации либо ограничивают, либо не осуществляют промысел. Как следствие, предприятия несут убытки из-за простоев", - говорится в проекте постановления правительства РФ о распределении межбюджетных трансфертов таким организациям в 2022 году.

Документ предполагает в целях сохранения финансовой устойчивости указанных организаций частично компенсировать им издержки, связанные с их обязательствами по выплате заработной платы, налоговыми отчислениями в бюджеты бюджетной системы РФ.

Расчет произведен с учетом общего вылова водных биологических ресурсов в Азовском море, средней цены и 20% от выручки, направленной на исполнение обязательств по выплате заработной платы и на уплату налогов. "Таким образом, потребность в разовой мере поддержки в средствах федерального бюджета на 2022 год составит порядка 50 млн рублей", - сказано в проекте постановления.