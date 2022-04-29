В Екатеринбурге заявили, что Универсиада 2023 года состоится

29 апр. 11:38

Летняя Универсиада 2023 года пройдет в Екатеринбурге, но позже, новую дату определят в ноябре, заявил гендиректор АНО "Исполнительная дирекция "Универсиада-2023" Александр Чернов, которого.

Ранее Международная федерация университетского спорта сообщила, что на онлайн-заседании исполнительного комитета организации отложили права Екатеринбурга на проведение Универсиады 2023 года.

"Это значит, что игры состоятся позже. 10–12 ноября в Брюсселе состоится исполком, на котором будет определена новая дата. Никто Универсиаду не отбирает", - цитирует "Матч ТВ"Чернов.