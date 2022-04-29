Гамкрелидзе: пандемии не видно конца

29 апр. 11:40

Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе заявил о том, что сроки завершения пандемии сложно спрогнозировать.

Он напомнил, что в январе – начале февраля Грузия прошла пик шестой волны коронавируса. Новый штамм "омикрон" оказался настолько заразным, что за сутки 31 января было выявлено более 26 тыс случаев инфицирования.

Затем, начиная с середины февраля эпидемиологическая обстановка в Грузии начала резко улучшаться. В последние дни прирост – в среднем до 200-300 случаев в сутки.

Эпидемиологи прогнозируют, что осенью коронавирус еще больше ослабеет и превратится в сезонный грипп.

"Все показатели, которые характерны эпидситуации, снижены. Идем мы к завершению пандемии или нет, мой ответ однозначный. Она не завершилась и пока не видно, когда завершится", - сказал он, призывая жителей страны вакцинироваться.