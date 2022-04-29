Представители Баку и Еревана встретятся в Брюсселе в начале мая

29 апр. 11:26

Президент Азербайджана Ильхам Алиев анонсировал встречу представителей Баку и Еревана в Брюсселе в начале мая.

"Есть планы организовать встречу представителей Армении и Азербайджана в начале мая в Брюсселе", - сказал он на конференции, которая в пятницу проходит в Университете ADA.

Кроме того, глава республики назвал Евросоюз одним из ключевых партнеров Азербайджана. По его словам, у Баку и ЕС имеется очень широкая повестка сотрудничества.

"Мы считаем Евросоюз честным игроком и приветствуем его усилия. Если сейчас минская группа ОБСЕ не функционирует, то, думаем, Евросоюз может сыграть свою роль в процессе нормализации отношений", - подчеркнул Ильхам Алиев.