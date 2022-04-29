Шествие "Бессмертного полка" хотят провести в Душанбе

29 апр. 11:18

В столице Таджикистана в День Победы планируется провести шествие "Бессмертного полка".

"Союзом ветеранов-интернационалистов Таджикистана запланировано проведение шествия "Бессмертного полка". По этому поводу были направлены обращения в мэрию города, письма в посольство России в Таджикистане и общественным организациям с конкретным планом проведения данного шествия", - рассказал РИА Новости глава Союза Шавкат Мирзоев.

Шествие должно начаться от площади Победы и завершиться у Парка Победы.

"Почему начало данного маршрута именно от площади Победы?! Это символично и даже принципиально. Символично - так как этот величественный монумент, воздвигнутый из двух стел, символизирует братство России и Таджикистана, а некогда золотистые звезды на их вершинах скрепляли нерушимую дружбу пятнадцати союзных республик", - подчеркнул Мирзоев.

В мэрии Душанбе уточнили, что пока не решено, какие мероприятия будут проводиться 9 мая в стране.