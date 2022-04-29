Коронавирусом заразились за сутки 7,7 тыс россиян

29 апр. 11:10

За минувшие сутки в России выявили 7 710 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 570, в Петербурге - 477, в Подмосковье - 401. В Краснодарском крае - 187, в Ставропольском крае - 116, в Крыму - 59, в Дагестане - 17, в Кабардино-Балкарии - 19, в Адыгее - 14, в Карачаево-Черкесии - 8, в Чечне - 13, в Ингушетии - 7, в Северной Осетии - 9.

Общее число инфицированных в России достигло 18 174 991.

Госпитализированы за сутки 2 558 человек. Выздоровели - 11 041 пациент, за все время - 17 528 963.

Умерли за сутки 161 человек, с начала пандемии - 375 727.