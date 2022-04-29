РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Екатеринбург лишили Летней Универсиады 2023 года

Екатеринбург лишили Летней Универсиады 2023 года

Международная федерация университетского спорта перенесла летнюю Универсиаду 2023 года из Екатеринбурга, сообщает пресс-служба организации.

"Сегодня на онлайн-заседании исполнительного комитета FISU было принято решение перенести из Екатеринбурга проведение всемирной летней Универсиады 2023 года, также было приостановлено участие России и Беларуси в мероприятиях FISU", – сказано в сообщении.

Ранее FISU объявила, что российские и белорусские спортсмены, а также официальные лица не примут участие в соревнованиях и мероприятиях под эгидой организации как минимум до конца 2022 года. Таким образом, атлеты пропустят летнюю Универсиаду 2022 года в китайском городе Чэнду.

915 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version