Екатеринбург лишили Летней Универсиады 2023 года

29 апр. 10:40

Международная федерация университетского спорта перенесла летнюю Универсиаду 2023 года из Екатеринбурга, сообщает пресс-служба организации.

"Сегодня на онлайн-заседании исполнительного комитета FISU было принято решение перенести из Екатеринбурга проведение всемирной летней Универсиады 2023 года, также было приостановлено участие России и Беларуси в мероприятиях FISU", – сказано в сообщении.

Ранее FISU объявила, что российские и белорусские спортсмены, а также официальные лица не примут участие в соревнованиях и мероприятиях под эгидой организации как минимум до конца 2022 года. Таким образом, атлеты пропустят летнюю Универсиаду 2022 года в китайском городе Чэнду.