В ЕС экстренно встретятся министры по вопросам энергетики

29 апр. 10:47

Министры по вопросам энергетики стран Евросоюза 2 мая соберутся на экстренную встречу для обсуждения поставок российского газа и оплаты в рублях.

"2 мая будет в срочном порядке созван совет министров по энергетическим вопросам. Этот вопрос [покупки российского газа и платежей в рублях] будет одним из главных пунктов обсуждения. Я не рассчитываю, что страны ясно выскажутся, но, возможно, мы узнаем больше. Даже если страна ранее декларировала платежи в рублях, она может от этого отказаться", - сообщила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва в пятницу в эфире Польского телевидения.

Напомним, "Газпром" 27 апреля сообщил, что полностью приостановил прямые поставки газа в Польшу и Болгарию в связи с неоплатой газа в рублях в установленный срок. В настоящее время Польша продолжает закупать российский газ, он идет в страну реверсом из Германии по газопроводу "Ямал - Европа".