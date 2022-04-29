Туман развернул десять самолетов над Сочи

29 апр. 10:41

Туман, продолжающийся вторые сутки в Сочи, в пятницу стал причиной ухода десяти самолетов на запасной аэродром в Минеральных Водах, информирует пресс-служба сочинского авиаузла в пятницу.

"Аэропорт Сочи работает по фактической погоде, решение о посадке самолета или направлении на запасной аэродром принимаются исключительно командирами воздушных судов. В настоящий момент на запасном аэродроме в Минеральных Водах находится десять самолетов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на запасной аэродром напарвились два борта "Nordwind", три борта - "России", и по одному борту авиакомпаний "S7", "Аэрофлот", "Белавиа", "Уральские авиалинии" и "Азимут".

В пресс-службе воздушной гавани уточнили, что прогнозы по улучшению метеоусловий в Сочи постоянно меняются.