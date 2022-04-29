В Узбекистане взяли на контроль товары Kinder из-за инфекции

29 апр. 10:34

Минздрав Узбекистана взял на контроль продукцию Kinder после произошедшей в Бельгии вспышки сальмонеллеза.

Как заявили в ведомстве, в настоящее время случаев заражения сальмонеллезом через шоколад в стране не зарегистрировано.

Ранее Агентство продовольственной безопасности Бельгии приостановило деятельность шоколадной фабрики Ferrero, расположенной в муниципалитете Арлон, из-за многочисленных случаев сальмонеллеза.

Прокуратура расследует, как инфекция могла оказаться в продукции Kinder. Речь идет о сладостях Kinder Surprise, Kinder Surprise Maxi, Kinder Mini Eggs и Schoko-bons.