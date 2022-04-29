Спасатели накормят "запертых" обвалом жителей Дагестана

29 апр. 10:19

Спасатели доставят вертолетом продукты первой необходимости в населенные пункты Рутульского района Дагестана, где проживают около 5 тыс человек, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Уточняется, что ранее жители района были отрезаны от автомобильного сообщения из-за обвала. "Было принято решение о доставке 29 апреля вертолетом Ми-8 МЧС России продуктов первой необходимости", - говорится в сообщении.

Уточняется, что решение о доставке продуктов приняли накануне на оперативном совещании в Главном управлении МЧС России по Дагестану.