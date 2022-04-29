Токаев: Казахстан – многоязычное государство

29 апр. 10:09

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на сессии Ассамблеи народа Казахстана, заявил, что "языковые патрули" в республике направлены на подрыв национального единства.

"Имеющиеся факты дискриминации, так называемых языковых патрулей - это все провокации, направленные на подрыв национального единства Казахстана", - цитирует Токаева ТАСС.

По словам главы республики, недопустимо, чтобы внешние конфликты, которые были и будут, использовались для разжигания межэтнической розни и формирования линий разлома среди жителей страны.

"Все эти действия организованы профессиональными провокаторами, действующими по заданию профессиональных служб или специальных служб. Все эти действия на языке профессиональных специальных служб называются активными мероприятиями. Они, к сожалению, имеют место быть в нашей стране", - пояснил президент.

Токаев пояснил, что необходимо исходить из того, что различного рода провокаторы "не должны и не смогут подорвать наше единство, право нашего государства на проведение самостоятельной политики".

Кроме того, казахстанский лидер сообщил о необходимости повышения статуса казахского языка без ущемления положения других языков, в том числе русского.

"Государственным языком нашей страны является казахский язык, но должное место в конституции нашей страны занимает и русский язык, поэтому давайте исходить из этого", - отметил Токаев.

По его словам, в силу своей истории и этнической специфики Казахстан является многоязычным государством. "И это наш плюс, наш актив. Мы должны принимать меры по укреплению статуса казахского языка, но не в ущерб и тем более не с целью дискриминации других языков", - заключил президент.