В Карачаево-Черкесии задержали сторонника ИГИЛ

29 апр. 9:58

Сторонник запрещенной в России международной террористической организации ИГИЛ, который намеревался совершить теракт на объекте органов власти и правопорядка, задержан в Карачаево-Черкесии.

"Указанное лицо при подготовке к реализации своего преступного замысла было задержано в городе Карачаевск", - говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

Уточняется, что по месту жительства задержанного изъяли компоненты, использовавшиеся для изготовления самодельного взрывного устройства, и другие материалы, изобличающие его преступные намерения.

По статьям о приготовлении к теракту и участию в деятельности террористической организации возбуждено уголовное дело.