29 апр. 9:51

Руководитель немецкой националистической партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла призвал Берлин прекратить атаку на рубль и возобновить экономические связи с Россией.

По его словам, именно действия Европы заставили Москву переводить контракты на поставку газа в собственную валюту. Депутат поддерживает налаживание отношений с Россией для облегчения мирных переговоров.

Кроме того, он заявил, что немецкая компания Uniper со следующим счетом будет вынуждена платить за российский газ рублями. "В настоящее время ведутся разговоры о том, что Uniper будет осуществлять свои платежи "Газпрому" в евро на счет в России. Это призвано удовлетворить как требования России, так и режима санкций", - отметил Крупалла.

При этом, считает политик, сохранить данную схему на длительный срок невозможно.

"Европейские валюты должны укрепляться не только в торговле газом, но и в торговле энергоносителями. Эпоха нефтедоллара подходит к концу", - добавил депутат.