Ильхам Алиев: Армения согласна на мир с Азербайджаном

29 апр. 9:40

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступая на встрече с участниками международной конференции "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество" сообщил, что Армения согласна на мир с Азербайджаном.

Разрушения, которые можно увидеть в Шуше и вокруг нее, не были результатом боевых действий Карабахской войны начала 90-х, они - следствие варварского вандализма, который Армения осуществляла на азербайджанский земле в течение трех десятилетий, прежде всего сказал Ильхам Алиев на конференции, которая в пятницу проходит в Университете ADA.

Он напомнил, что в Кельбаджаре, Лачине и Зангилане существовали нелегальные поселения иностранных граждан, которые спонсировали правительство Армении. Азербайджанский лидер указал на то, что это является грубейшим нарушением международного права.

Ильхам Алиев сообщил, что совсем недавно правительство Армении приняло пять базовых принципов урегулирования, которые выдвинул Азербайджан и которые должны лежать в основе мирного договора с Арменией. Также Армения наконец согласилась создать совместную двустороннюю комиссию для делимитации и демаркации нашей границы.

Президент Азербайджана считает, что это важный признак того, что сейчас, спустя полтора года после Карабахской войны, армянское руководство и население, понимает необходимость достижения мира.

Он подчеркнул, что после подписания мирного договора мир на Южном Кавказе будет долговременным и стабильным, и это то, чего хочет Азербайджан. По его словам, республика демонстрирует это желание в действиях по установлению мира, в работе по восстановлению Карабаха.

Азербайджанский лидер заявил, что Армении важно понимать, что страна не может продолжать жить в регионе в режиме изолированного острова, Армения должна нормализовать отношения с Азербайджаном.

Для этого Еревану, продолжил Ильхам Алиев, нужно отказаться от территориальных претензий к Азербайджану и Турции, не медлить с участием в любых форматах трехстороннего сотрудничества на Южном Кавказе.

Азербайджан не раз предлагал трехсторонние южнокавказские форматы, и эти предложения были поддержаны международными организациями, напомнил Ильхам Алиев. Было предложение встречи на уровне глав МИД, однако Армения отказалась,

затем Азербайджан предложил встретиться экспертам трех стран, Армения вновь отказалась. После этого азербайджанская сторона предложила встречу представителей гражданского общества, однако Армения отказалась и от этого.