Токаев предложил провести референдум по поправкам в конституцию Казахстана

29 апр. 9:32

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на сессии Ассамблеи народа Казахстана выступил с предложением вынести на всенародный референдум вопрос внесения конституционных поправок, направленных на модернизацию и демократизацию политической системы республики.

"Когда предлагались эти реформы, мы думали, что проект изменений в конституцию будет рассмотрен парламентом. Это одна из процедур, установленных действующим законодательством. Однако предстоящие масштабные и значимые изменения окажут существенное влияние на будущее страны. Поэтому предлагаю провести республиканский референдум по поправкам в Конституцию", - цитирует его РИА Новости.

Токаев считает, что изменение конституции через всенародное голосование станет ярчайшей демонстрацией народного волеизъявления. По его словам, референдум даст каждому жителю страны возможность принять участие в решении судьбы республики и "укрепит курс на всестороннюю демократизацию и построение нового Казахстана".