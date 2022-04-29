Аэропорты юга России останутся закрытыми до 7 мая

29 апр. 9:27

Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России до 7 мая.

"Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 7 мая 2022 года 3:45 по московскому времени. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста", - сообщили в пресс-службе агентства.

Перевозчикам рекомендуется использовать работающие аэропорты Сочи, Волгограда, Ставрополя, Минеральных Вод, Москвы.

Впервые ограничение на работу перечисленных 11 аэропортов было введено 24 февраля, с тех пор оно неоднократно продлевалось.