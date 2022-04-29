В турпоездку на майские отправятся 16% россиян

29 апр. 9:23

Большинство россиян проведут майские праздники на даче или на природе, в путешествие собираются только 16% сограждан, показало исследование банка "Русский стандарт", пишет РИА Новости.

"Майские каникулы для большинства россиян стали традиционным поводом для выезда на природу. Шашлыки и пикники этой весной планируют 30% респондентов. Открытия дачного сезона и посевных работ ждут 28% опрошенных. Как показало исследование банка, еще 26% граждан на каникулы готовят визиты к родственникам. И лишь 16% (самая малая часть голосов) отправятся в туристические поездки", - говорится в исследовании.

Участие в опросе приняли 1500 человек.

Также выяснилось, что в этом году на рассаду в садовых центрах и питомниках россияне потратили на 24% больше, чем в 2021 году. Средний чек покупки рассады в 2022 году составил 78 рублей, средний чек покупки семян - 40 рублей. Резко вырос в этом году спрос на удобрения, а также на садовые инструменты.