Москвичей порадует солнечная и безветренная погода

29 апр. 9:11

Согласно прогнозам ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Александра Синенкова, сегодня в Москве будет облачно с прояснениями, вечером кратковременный дождь.

"Сегодня в Москве ожидается облачная с прояснениями погода, вечером пройдет кратковременный дождь. Температура в столице до плюс 9-11 градусов, по области ожидается от плюс 7 до плюс 12", - приводит слова собеседника РИА Новости.

Далее он сообщил, что в столице ветер будет юго-западный, 4-9 м/с. Атмосферное давление будет понижаться и к вечеру составит 752 мм ртутного столба.