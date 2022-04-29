Пожар в промпарке "Азерсун" в Сумгаите потушен

29 апр. 8:48

Пожар, вспыхнувший накануне на территории комплекса "Промышленный парк Азерсун" (находится в поселке Гаджи Зейналабдина Тагиева Сумгайыта), потушен. Об этом информирует пресс-служба МЧС Азербайджана. Пострадавших нет.

Согласно предварительным данным, пожар охватил обширную территорию – от зоны утилизации пластиковых отходов до продовольственных и других складов. Сейчас на территории ведутся работы по разборке конструкций.

Расследованием инцидента занимается следственная группа, состоящая из сотрудников МЧС и Генеральной прокуратуры.