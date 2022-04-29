Ассоциация учителей родных языков будет учреждена в Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкесии создадут Ассоциацию учителей родных языков народов региона, сообщил ректор Карачаево-Черкесского госуниверситета им. У.Д. Алиева Таусолтан Узденов.
Соответствующая инициатива была выдвинута на международной научной конференции "Клычевские чтения- 2022".
"В ходе пленарного заседания международной научной конференции "Клычевские чтения- 2022", посвященной 90-летию абазинской письменности, выступил с предложением учредить Ассоциацию учителей родных языков Карачаево-Черкесии. Участники единогласно поддержали идею", - приводит слова собеседника ТАСС.