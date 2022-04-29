Северная Осетия нарастила ввод жилья

29 апр. 7:53

Ввод жилья в Северной Осетии за первые три месяца 2022 года вырос на 36,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила начальник отдела жилищной политики, контроля и надзора за долевым строительством министерства строительства и архитектуры республики Альбина Дзоблаева.

"В первом квартале введено в эксплуатацию 924,1 тысячи квадратных метров жилья, что на 36,1% больше, чем в аналогичном периоде 2021 года. В том числе введено 644 тысячи квадратных метров индивидуального и 280 тысяч квадратных метров многоквартирного жилья", - привела данные она.

Далее собеседница ТАСС отметила, что всего в 2022 году в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда" в республике планируется ввести в строй 275 тыс квадратных метров жилья.