Врач рассказал об опасностях шашлыка

29 апр. 7:48

Канцерогены, образующиеся при возникновении дыма и сгорании жира при готовке мяса на углях, могут вызывать развитие новообразований, предупредил доктор медицинских наук, главный врач "Инвитро-Москва" Сергей Хомяков.

"Канцерогены при длительном или повторяющемся воздействии могут вызывать развитие опухолей. Желательно использовать дрова, а не угли, разжигать костер без применения специальных бензин-содержащих смесей", - сказал он, уточнив, что такой способ поможет минимизировать количество канцерогенного дыма или копоти.

Далее эксперт отметил, что самый важный фактор в процессе приготовления шашлыка – правильная прожарка мяса: его не следует зажаривать слишком сильно, так как в корочке образуются токсичные углеводы. Более того, тем, кто страдают гастритом, и вовсе рекомендуется отказаться от корочки, "поскольку она может вызвать раздражение слизистой оболочки желудка", добавил врач.