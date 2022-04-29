Выставка "Евгений Лансере в Дагестане" пройдет в Москве

29 апр. 7:05

Выставка "Евгений Лансере в Дагестане", на которой будут представлены работы знаменитого художника и иллюстратора, посвященные этому региону пройдет в Государственном музее Востока в Москве.

"В залах музея можно будет познакомиться с уникальными станковыми произведениями Лансере – пейзажами, портретами, созданными в разное время в процессе работы над иллюстрациями к "Хаджи Мурату" и "Казакам" Льва Толстого (художник специально несколько раз приезжал в Дагестан) и во время экспедиций с Кавказским археологическим музеем (где он работал в должности художника) в горные районы Дагестана, зарисовками народного декоративно-прикладного искусства и архитектуры этого края, а также иллюстрациями к изданию „Хаджи-Мурата“ 1916 года, созданными в 1912-1914 годы", - говорится в релизе.

пресс-службе Музея Востока отметили также, что на выставке будет представлено более 80 экспонатов из Дагестанского музея изобразительных искусств имени П.С. Гамзатовой, Государственного музея Л.Н. Толстого и частных коллекций.

Посетители увидят как графические и живописные работы художника, так и предметы декоративно-прикладного искусства народов Дагестана XIX—XX веков.