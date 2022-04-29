США не собираются пока направлять боевые корабли в Черное море

29 апр. 3:30

США в обозримом будущем не планируют направлять свои боевые корабли в Черное море. Об этом заявил начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей, выступая на семинаре в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

"На данном этапе, считаю, мы будем держаться вне Черного моря", - цитирует его ТАСС.

Американский военачальник подчеркнул, что Вашингтон руководствуется стремлением избежать дальнейшей эскалации в отношениях с Москвой.

Напомним, в конце марта США вывели свои корабли из Черного моря из-за событий на Украине. В Пентагоне отметили, что не знают, когда корабли вернутся в Черное море. Данное решение будет зависеть от интересов национальной безопасности США, а также союзников и партнеров.