Спасатели Алматы эвакуировали пострадавшего из ущелья Алма-Арасан

29 апр. 6:55

Спасатели Алматы эвакуировали пострадавшего человека из ущелья Алма-Арасан, информирует Служба спасения Алматы.

"Травмированный во время прогулки в горах Заилийского Алатау 61-летний мужчина эвакуирован Службой спасения Алматы из Алма-Арасанского ущелья в четверг. Не способного самостоятельно передвигаться человека нашли лежащим на склоне горы", - сообщили в Службе.

Уточняется, что пострадавшему на месте была оказана первая доврачебная помощь. Затем спасатели передали его бригаде "103" для дальнейшего осмотра и доставки в стационар города.

Впоследствии выяснилось, что пострадавший приехал в ущелье днем на прогулку, а вечером, спускаясь вниз по склону, оступился и получил травму бедра, передает Sputnik Казахстан.