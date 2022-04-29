"Наполи" заплатит за Кварацхелия 10 млн евро

29 апр. 5:25

Итальянский футбольный клуб "Наполи" заплатит за трансфер полузащитника батумского "Динамо" Хвичи Кварацхелия 10 млн евро. Об этом сообщает Calciomercato со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По данным издания, 21-летний хавбек сборной Грузии будет зарабатывать в своем новом клубе примерно 1 млн евро в год.

Ранее информацию о переходе Кварацхелия в "Наполи" подтвердил президент итальянского клуба Аурелио Де Лаурентис.

Напомним, в конце марта Хвича Кварацхелия покинул казанский "Рубин" и присоединился к "Динамо" Батуми. В текущем сезоне полузащитник провел за казанцев 19 матчей в чемпионате России, отметившись в них двумя голами и пятью результативными передачами.