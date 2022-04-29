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"Наполи" заплатит за Кварацхелия 10 млн евро

&quot;Наполи&quot; заплатит за Кварацхелия 10 млн евро

Итальянский футбольный клуб "Наполи" заплатит за трансфер полузащитника батумского "Динамо" Хвичи Кварацхелия 10 млн евро. Об этом сообщает Calciomercato со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По данным издания, 21-летний хавбек сборной Грузии будет зарабатывать в своем новом клубе примерно 1 млн евро в год.

Ранее информацию о переходе Кварацхелия в "Наполи" подтвердил президент итальянского клуба Аурелио Де Лаурентис.

Напомним, в конце марта Хвича Кварацхелия покинул казанский "Рубин" и присоединился к "Динамо" Батуми. В текущем сезоне полузащитник провел за казанцев 19 матчей в чемпионате России, отметившись в них двумя голами и пятью результативными передачами.

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